ИИ может стать "усилителем" для учащихся, но может привести к деградации - исследование

Искусственный интеллект (ИИ) способен усилить возможности учащегося, но может и привести к деградации мышления. Об этом говорится в научном исследовании, опубликованном в журнале Discover Education.

Авторы представили концепцию, позволяющую оценить взаимодействие учащихся с ИИ. На базовом уровне памяти и понимания простейших понятий ИИ может играть роль интернет-справочника и персонального тьютора. Это удобно, но таит и опасность, потому что без критического анализа ученик рискует получить лишь "верхушку" знаний.

На уровне применения тоже есть немалые риски. Если от ученика требуется готовый ответ, то ИИ становится "шпаргалкой", заменяющей мозг. Если же акцент смещается на осмысление процесса получения результата (авторы считают, что только так и должно быть), то ИИ может стать полноценным инструментом развития навыков.

Наконец, на высшем уровне (аналитика и создание нового) ИИ помогает обрабатывать массивы данных, но при этом существует угроза потери индивидуального стиля и оригинальности мышления. Авторы подчеркивают, что ИИ не должен заменять умственную работу ученика. Он должен стать ее "усилителем", но это возможно только при правильном и разумном подходе.