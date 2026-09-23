Председателем Думы Астраханской области восьмого созыва избран Игорь Мартынов

Сегодня, 23 сентября, в региональном парламенте состоялось первое пленарное заседание Думы Астраханской области восьмого созыва.

В ходе пленарного заседания председатель областной избирательной комиссии Владимир Золотокопов сообщил, что выборы депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. В региональный парламент избраны 44 депутата по смешанной системе: 22 - по партийным спискам и 22 - по одномандатным избирательным округам.

Новый состав регионального парламента поприветствовал Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«У каждой фракции – собственные взгляды, поэтому дискуссий будет немало, и это правильно, главное, чтобы за этим стоял конкретный результат. Интересы региона и наших жителей всегда должны быть выше партийных разногласий. В новом созыве продолжат работу депутаты с опытом парламентской работы, к ним присоединились новые коллеги. Уверен, что сочетание преемственности и новых идей даст дополнительный импульс развитию областного законотворчества», - отметил глава региона.

В соответствии с повесткой дня депутаты решили ключевые организационные вопросы, определяющие структуру законодательного органа на предстоящий пятилетний срок.

В ходе заседания парламентарии избрали председателя Думы Астраханской области восьмого созыва и его заместителей, утвердили количество профильных комитетов и комиссий, их персональный состав и сферы ответственности для дальнейшей законотворческой деятельности, а также определили кандидатуру на должность сенатора Российской Федерации.

На должность Председателя Думы Астраханской области большинством голосов избран Игорь Мартынов.

Избранный Председателем Думы Астраханской области восьмого созыва Игорь Мартынов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры.

«Уважаемые коллеги! Выражаю вам признательность за оказанное доверие и консолидированную поддержку. Мы с вами в полной мере осознаем возложенную на нас ответственность перед гражданами. Призываю всех депутатов к конструктивному сотрудничеству, взаимному уважению и максимальной открытости перед избирателями. Только объединив усилия исполнительной власти, депутатского корпуса и гражданского общества, мы сможем сделать Астраханскую область территорией комфортной жизни и новых возможностей», - обратился к парламентариям спикер регионального парламента.