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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Председателем Думы Астраханской области восьмого созыва избран Игорь Мартынов

Сегодня, 23 сентября, в региональном парламенте состоялось первое пленарное заседание Думы Астраханской области восьмого созыва.

В ходе пленарного заседания председатель областной избирательной комиссии Владимир Золотокопов сообщил, что выборы депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. В региональный парламент избраны 44 депутата по смешанной системе: 22 - по партийным спискам и 22 - по одномандатным избирательным округам.

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Новый состав регионального парламента поприветствовал Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«У каждой фракции – собственные взгляды, поэтому дискуссий будет немало, и это правильно, главное, чтобы за этим стоял конкретный результат. Интересы региона и наших жителей всегда должны быть выше партийных разногласий. В новом созыве продолжат работу депутаты с опытом парламентской работы, к ним присоединились новые коллеги. Уверен, что сочетание преемственности и новых идей даст дополнительный импульс развитию областного законотворчества», - отметил глава региона.

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В соответствии с повесткой дня депутаты решили ключевые организационные вопросы, определяющие структуру законодательного органа на предстоящий пятилетний срок.

В ходе заседания парламентарии избрали председателя Думы Астраханской области восьмого созыва и его заместителей, утвердили количество профильных комитетов и комиссий, их персональный состав и сферы ответственности для дальнейшей законотворческой деятельности, а также определили кандидатуру на должность сенатора Российской Федерации.

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На должность Председателя Думы Астраханской области большинством голосов избран Игорь Мартынов.

Избранный Председателем Думы Астраханской области восьмого созыва Игорь Мартынов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры.

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«Уважаемые коллеги! Выражаю вам признательность за оказанное доверие и консолидированную поддержку. Мы с вами в полной мере осознаем возложенную на нас ответственность перед гражданами. Призываю всех депутатов к конструктивному сотрудничеству, взаимному уважению и максимальной открытости перед избирателями. Только объединив усилия исполнительной власти, депутатского корпуса и гражданского общества, мы сможем сделать Астраханскую область территорией комфортной жизни и новых возможностей», - обратился к парламентариям спикер регионального парламента.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, выборы, председатель думы


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