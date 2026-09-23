Пассажир скончался на борту рейса "Аэрофлота" Москва - Владивосток

Пассажир рейса "Аэрофлота" SU1726 (Москва - Владивосток) скончался во время полета 22 сентября, сообщает ТАСС.

Во время полета пассажиру резко стало плохо. Экипаж сразу начал оказывать помощь, к нему присоединился медик, который летел этим же рейсом. Капитан самолета решил не рисковать и посадил борт в ближайшем аэропорту - в Благовещенске.

После посадки на борт поднялась бригада скорой помощи - медики констатировали смерть пассажира. Правоохранители провели все необходимые процедуры.

Рейс продолжил путь и вылетел из Благовещенска во Владивосток в 07:04 по московскому времени.