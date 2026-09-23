Польша намерена построить у себя американскую военную базу "Форт Трамп"

Варшава планирует увековечить имя президента США Дональда Трампа в названии будущей американской военной базы, которая может появиться на территории Польши. Об этом агентству Bloomberg сообщил президент страны Кароль Навроцкий.

По его словам, проект "Форт Трамп" — это лишь дело времени, и польская сторона рассчитывает на личное присутствие президента США на церемонии открытия до истечения его полномочий в январе 2029 году. На сегодняшний день в Польше уже дислоцировано около 10 тысяч военных США, работающих на ротационной основе.

Навроцкий подчеркнул, что Варшава готова принять дополнительный контингент, если Вашингтон решит передислоцировать часть сил из Германии. Сейчас стороны заняты согласованием последних финансовых и бюрократических нюансов.

Идея создания постоянного американского форпоста была озвучена еще в 2018 году бывшим президентом Польши Анджеем Дудой.