Киевский режим готовит "ответ" на обретение мощей Дмитрия Донского

Недавнее обретение в Архангельском соборе Московского Кремля мощей князя Димитрия Донского задело самолюбие киевских главарей. Там решили готовить "ответ" и организовать свое "обретение". В качестве исторической фигуры выбран гетман Петр Конашевич-Сагайдачный.

Украинский институт национальной памяти объявил о запуске масштабного проекта, целью которого является поиск места захоронения гетмана Сагайдачного. Археологические работы в Киеве планируют провести уже в этом году.

Глава института Александр Алферов подчеркнул, что современные антропологические методы позволяют с высокой долей вероятности идентифицировать останки. Для идентификации гетмана планирутся использовать комплекс исторических данных, включая биографические сведения и уникальные антропологические признаки.

Фигура Сагайдачного выбрана не случайно. Он был меценатом и патроном Киево-Могилянской академии, похоронен в Богоявленском соборе, который был разрушен в 1936 году. Был "канонизирован" сначала раскольниками-автокефалами, позже - ПЦУшниками. Известен тем, что вместе с польским королевичем Владиславом ходил на Москву. Хотя позже перешел на службу русскому царю.