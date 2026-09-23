"Предпринимателю" из Новоуральска вынесли приговор за крупное мошенничество с "Пушкинскими картами"

23-летнему "предпринимателю" из Новоуральска вынесли приговор за попытку хищения крупной суммы с "Пушкинских карт". Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По версии следствия, через бесплатный агрегатор обвиняемый назвал себя организатором показа мультфильмов и объявил о скорых сеансах в кинотеатрах Саранска и Чебоксар. Со своим подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продал билеты на сумму свыше 2,1 млн рублей. При этом, никакие показы в реальности он проводить не собирался.

После обвиняемый попытался вывести средства, однако аккаунт был заблокирован из-за подозрения в мошеннических действиях.

Суд признал новоуральца виновным виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Еще во время расследования фигурант возместил причиненный им ущерб. В связи с этим ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.