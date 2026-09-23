25 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

В ВРНС считают, что новые правила поступления в вузы увеличат спрос на репетиторов

Новые правила поступления в вузы с 2027 года, вероятно, еще больше увеличат спрос на репетиторов. Так считает замглавы Всемирного русского народного собора и руководитель движения "Россия Православная" Михаил Иванов.
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Минобрнауки планирует расширить перечень обязательных предметов: физика станет необходимой для машиностроительных специальностей, математика — для сферы кибербезопасности, а история станет обязательной там, где ранее вузы могли выбирать между нею и обществознанием.

По мнению педагога, эти меры разумные с точки зрения предъявляемых требований: они помогут абитуриентам более осознано подходить к выбору специальности. Ранее многие выпускники поступали на профильные направления, не имея достаточной базы знаний. Так, для инженерных специальностей физика является фундаментом, без которого невозможно освоить технические дисциплины, поэтому ее обязательно надо сдавать.

Однако ужесточение требований к экзаменам должно идти параллельно с улучшением качества школьного образования. В нынешних же условиях, когда остро не хватает учителей, а предметы подчас нормально не преподаются, это только увеличит спрос на репетиторов у выпускников. Особую тревогу вызывает ситуация в сельских школах. И может еще больше проявиться возможность родителей нанять репетиторов, а дети станут заложниками своего "сословного положения", отметил Иванов.

Теги: вузы, выпускники, репетитор


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