Юрий Бурлачко анонсировал рассмотрение на сессии ЗСК законопроекта об ограничении продажи вейпов в крае

Распространение вейпов среди молодых людей страны достигло масштаба, когда закрывать глаза на очевидную проблему и игнорировать негативные последствия использования ими устройств для вдыхания аэрозоля стало просто невозможно. В обществе все чаще слышатся негативные высказывания по этой теме, люди задаются вопросом о возможных ограничениях, обсуждают как на самом деле вейпы влияют на организм человека.

"На предстоящей сессии мы рассмотрим законопроект, который с большой долей вероятности станет отправной точкой для принятия на региональном уровне дальнейших решений по ужесточению контроля за продажей табачной и никотинсодержащей продукции. В июне этого года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон, согласно которому субъекты страны, помимо возможности самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов, получат еще и право контролировать деятельность торговых объектов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он также пояснил, что смысл выносимого на пленарное заседание вопроса не замыкается исключительно на выполнении контрольных функций в отношении игроков отраслевого рынка и обеспечении прозрачности такового.

Спикер Кубанского парламента полагает, что истинные цели законопроекта гораздо глубже, поскольку затрагивают государственные интересы в сфере охраны здоровья людей и, в первую очередь, детей и молодежи.

"Противопоставлять этому безусловному приоритету какие-либо контраргументы, на мой взгляд, просто бессмысленно", - считает Юрий Бурлачко.