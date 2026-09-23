Останки восьми красноармейцев, погибших на Халхин-Голе, захоронят в Прикамье

Останки восьми бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в боях с японцами под Халхин-Голом в 1939 году, будут захоронены в Пермском крае. Их обнаружила международная экспедиция в 2025–2026 годах, а 16 сентября 2026 года в Кяхте состоялась церемония передачи останков российской стороне. Информация об этом опубликована на портале "Пермский край".

Личности всех восьми погибших установлены, найдены их родственники. На родину возвращаются Александр Мурылев, Ефим Акилов, Иван Тютиков, Максим Селетков, Пётр Смирнов, Алексей Васев, Иван Шилов и Иван Вшивков. Один из бойцов — уроженец Молотовской области (ныне Пермский край).

В Кяхте прошёл митинг, на котором открыли мемориальную доску и зажгли Вечный огонь. После церемонии останки передали Спецсвязи России для отправки на малую родину. В тот же день монгольские пограничники отдали воинские почести погибшим на погранпереходе "Алтан-Булаг – Кяхта".

Всего монгольским и российским волонтёрам удалось найти тела 87 бойцов. В экспедиции участвовала представитель сводного поискового отряда Пермского края "ПермичЪ" Екатерина Котельникова. Следующая экспедиция на Халхин-Гол запланирована на май 2027 года.