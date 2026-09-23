Фитнес-клубам России могут разрешить самостоятельно разрывать договоры с клиентами

Фитнес-клубы России могут получить право самостоятельно разрывать договоры с клиентами. Это случится, если утвердят предложение, направленное Национальным фитнес-сообществом (НФС) премьер-министру Михаилу Мишустину.

Глава НФС Елена Силина объясняет, что сейчас фитнес-клуб ограничен в возможности прекратить обслуживание даже в ситуации, когда клиент систематически нарушает правила, конфликтует с персоналом или создает проблемы для других.

Проблемы возникают с 1% посетителей. Причина – скрытая тренерская деятельность, воровство или использование инфраструктуры не по назначению, пишет "Ъ".