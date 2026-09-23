Плату за лизинг и эксплуатацию новых российских самолётов могут переложить на пассажиров

В России могут ввести дополнительный сбор с авиапассажиров. Цель такого решения – компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых российских самолётов. Обсуждают введение такого платежа Минтрнс, Минпромторг и "Ростех".

Речь идёт о плате в 500 руб. за внутренний рейс и 1 тыс. – за международный. При текущем пассажиропотоке это позволит собрать в 2027-30 гг. 200-250 млрд руб. После этого потребность в платеже может отпасть из-за удешевления самолётов.

Аналитики предупреждают: рост стоимости билетов грозит падением трафика. Их предложение – компенсировать издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счёт бюджета, пишет "Ъ".

В настоящее время отечественные пассажирские самолеты МС-21 и импортозамещенный "Суперджет" проходят сертификационные испытания. Начало их серийного производства неоднократно переносилось. По последним данным, серийные поставки обеих моделей должны начаться в 2027 году. Обновленный Ту-214 уже получил допуск к серийному производству, выпуск этих лайнеров планируется начать после завершения всех доработок в 2026 году.

Себестоимость первых МС-21 оценивается в 8,9–11 млрд руб., при цене аналогичных Airbus A320–200 — в 3,4-3,6 млрд руб. и Boeing 737–800 — 3,9-4 млрд руб. Себестоимость SJ-100 оценивалась в 5,4 млрд руб. при цене Embraer E190 около 3 млрд руб. Стоимость Ту-214 оценивается в 8,9 млрд руб.