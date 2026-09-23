Екатеринбуржцев приглашают проститься с биатлонистом и депутатом Сергеем Чепиковым

В Екатеринбурге пройдет церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону и депутатом Госдумы от Свердловской области Сергеем Чепиковым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Свердловской области.

Церемония пройдет 26 сентября в 14.00 на стадионе "Екатеринбург-Арена" на ул.Репина, 5 - вход Gate № 4, подъезд № 30, 5 этаж. С собой необходимо иметь паспорт.

"Будем благодарны всем, кто сможет прийти, чтобы вспомнить Сергея Владимировича и сохранить память о нем", - говорится в сообщении.

О смерти Сергея Чепикова стало известно 17 сентября, ему было 59 лет. Ранее сообщалось, что он долго боролся с онкологией. Несмотря на это он продолжал работу в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

21 сентября в Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание. Проводить Чепикова в последний путь пришли его супруга Елена, именитые депутаты и спортсмены.

Сергей Чепиков дважды выигрывал "золото" на Олимпийских играх: в 1988 году в Калгари в эстафете 4x7,5 км., а также в 1994 году в Лиллехаммере в спринте. На его счету также три серебряных и одна бронзовая медали Олимпийских игр разных лет. Он также два раза становился чемпионом мира и два года подряд выигрывал общий зачёт Кубка мира по биатлону.

В 2016 году Сергей Чепиков стал депутатом Госдумы от Свердловской области и проработал в нижней палате парламента два созыва (фракция "Единая Россия").