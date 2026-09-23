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Фото: Накануне.RU

Аналитики ВТБ прогнозируют, что безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост

По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%. Наиболее высокую динамику покажут оплата ЖКУ, медицины и образования.

Рынок безналичных повседневных платежей через банковские приложения продолжит расти, однако темпы его развития будут умереннее: для сравнения, в 2025 году прирост составил 12%. Снижение темпов связано с тем, что цифровые способы оплаты уже широко вошли в повседневные финансовые сценарии пользователей.

В сегменте регулярных бытовых платежей оплата ЖКУ через банковские приложения увеличится на 12%, медицинских услуг – на 11%, образования и культуры – на 10%. В категориях телекоммуникаций, мобильной связи и туризма прирост составит 9%.

При этом в ряде потребительских категорий темпы роста будут немного ниже, чем годом ранее. В 2025 году оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, тогда как в 2026 году рынок переходит к более сбалансированной динамике.

«Безналичные платежи уже стали не отдельным цифровым сервисом, а привычной частью повседневной жизни. Клиенты все чаще используют банковские приложения для регулярных операций: оплаты коммунальных услуг, налогов, связи, медицинских и образовательных сервисов. На этом фоне рынок продолжит расширяться, но его рост будет определяться уже не переходом пользователей в онлайн, а увеличением частоты операций, развитием автоплатежей и более удобными сценариями оплаты», - отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

Аналитики банка ожидают, что в 2027 году рынок сохранит умеренную положительную динамику. Основными драйверами останутся регулярные платежи, интеграция оплаты в цифровые сервисы, а также автоплатежи. Дополнительным фактором станет отсутствие комиссий и возможность совершать операции в несколько кликов: пользователи будут реже откладывать обязательные платежи и чаще переводить их в автоматический формат.

Теги: втб, повседневные платежи, банковские приложения, безналичный расчет


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