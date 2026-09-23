Соратник Кадырова поручился за арестованных менеджеров "Эфко"

Соратник Рамзана Кадырова, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов, а также первый заместитель начальника Главного развеправления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев поручились за топ-менеджеров группы компаний "Эфко". Последние являются фигурантами дела о мошенничестве и растрате при поставках беспилотников.

Представитель компании заявил РБК, что защита Кустовой намерена просить суд заменить арест на личное поручительство генералов. 23 сентября судья Ирина Горбулина рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания руководства "Эфко" под стражей.

30 июля Мещанский районный суд Москвы вынес меру пресечения главе и основному акционеру группы "Эфко" (лидер на российском рынке масложировой продукции) Валерию Кустову. Он арестован на два месяца. Также был задержан генеральный директор "Эфко" Евгений Ляшенко. Претензии к руководству компании связаны с проектом по производству беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" (компанию создали в 2021-м при участии "Эфко", но потом она продолжила работу вне структуры пищевого холдинга). По этому же делу задержали заместителя директора по развитию "Эфко" Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислава Романцева – суд отправил их в СИЗО.