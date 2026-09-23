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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области создан новый Корпоративный учебный центр ЛУКОЙЛа

В Астраханской области в рабочем поселке Ильинка Икрянинского района состоялось открытие нового многофункционального корпуса Корпоративного учебного центра ПАО «ЛУКОЙЛ». В мероприятии приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв.

В новом многофункциональном здании расположена выставочная экспозиция, учебный зал по работам на высоте, спортивный комплекс и аудитории для теоретической подготовки. Также гости осмотрели обновленный учебный корпус, тренажёрный комплекс с бассейном и пожарный полигон, где гостям продемонстрировали практическую подготовку специалистов.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В конференц-зале состоялась встреча с коллективами предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и торжественная церемония награждения, приуроченная к 35-летию Компании. Государственными, ведомственными, региональными и корпоративными наградами отмечены 27 работников и 2 коллектива.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Реализация этого проекта — стратегически важный шаг для развития нашего региона. Мы высоко оцениваем усилия Компании, направленные на подготовку и повышение квалификации специалистов нефтегазодобывающей отрасли. Благодаря вводу в эксплуатацию нового корпуса мы значительно расширим возможности в обучении», — отметил глава региона.

Корпоративный учебный центр работает в Астраханской области 15 лет. За это время здесь обучено почти 200 тысяч человек, открыты филиалы в Буденновске и Калининграде. Центр готовит специалистов нефтегазовой отрасли, морского и воздушного транспорта, персонал федеральных органов исполнительной власти и здравоохранения. Среди направлений обучения — выживание на воде, покидание вертолёта при вынужденном приводнении, борьба с пожаром, ликвидация аварийных разливов нефти, промышленная, экологическая и пожарная безопасность, охрана труда, работы на высоте, оказание первой помощи и обучение по профессиям рабочих.

«Расширение образовательных возможностей корпуса способствует развитию профессиональных компетенций сотрудников, обеспечит соответствие их квалификации современным технологиям и стандартам, а также укрепит кадровый потенциал региона», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Кроме того, участники встречи обсудили основные мероприятия по подготовке энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону, а также обеспечение необходимого уровня их готовности к осенне-зимним нагрузкам. Был рассмотрен ряд вопросов по взаимодействию федеральных и региональных органов власти, ресурсоснабжающих организаций и аварийных формирований.

(2026)|Фото: astrobl.ru

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Подготовка к отопительному сезону — одна из важнейших задач, которые сегодня стоят перед Министерством, субъектами РФ и компаниями. От того, насколько качественно и ответственно она будет выполнена, зависят комфорт и благополучие граждан, стабильная работа предприятий и социальных объектов. Мы должны заранее обеспечить необходимые резервы, проверить готовность оборудования и отработать взаимодействие всех служб», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Теги: игорь бабушкин, многофункицональный центр, пожарный полигонсергей цивилев, повышение квалификации


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