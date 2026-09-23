Медведь напал на человека в Красноярском крае: лесозаготовитель погиб

В Енисейском округе Красноярского края медведь напал на мужчину - он погиб. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГСУ Следственного комитета России.

Погибшему было 39 лет. Он работал лесозаготовителем и сторожем техники возле деревни Потапово - на территории Епшинского участкового лесничества.

Нападение случилось на стоянке грузового транспорта. Следователи нашли на теле мужчины травмы, характерные для атаки медведя, а на месте - следы хищника.

Сообщалось, что в Томской области вводят режим повышенной готовности из‑за того, что из‑за неурожая кедровых орехов диким хищникам не хватает корма и они все чаще выходят к людям; уже действуют ограничения - чиновникам не рекомендуют проводить массовые мероприятия за пределами городов, а экскурсии и слеты в лесах запретили.