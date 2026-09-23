Следком: подросток из Александровска устроил поножовщину по указке девочки из Пскова

В Пермском крае будут судить 16-летнюю жительницу Пскова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Девочку будут судить по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. В феврале 2026 года обвиняемая, поддерживая идеи деструктивного молодежного движения, решила совершить массовое убийство людей, в том числе учеников школ. Для этого она через мессенджер Telegram вступила в диалог с 13-летним подростком из Александровска, даоа ему советы, рекомендации и указания как лучше убить одноклассников.

В результате подросток, находясь под влиянием обвиняемой, 19 февраля 2026 года, ранил ножом одноклассника на территории школы. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Личность девушки была установлена следователями СК России во взаимодействии с криминалистами ГУК (Криминалистического центра СК России), оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю. Обвиняемая была задержана на территории города Пскова, по ходатайству следствия заключена под стражу.



Проведены обыски и осмотры мест происшествий, в том числе по адресу проживания обвиняемой, в ходе которых изъяты мобильные устройства и компьютерная техника. Назначено и проведено 12 судебных экспертиз, в том числе лингвистическая, психолого-психиатрическая, компьютерно-техническая судебные экспертизы. Допрошены свыше 80 свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Уголовное дело в отношении 13-летнего подростка прекращено в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда он помещен в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.



Расследование уголовных дел, возбужденных по факту инцидента в школе, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ, ст. 238 УК РФ, ст. 159 УК РФ, продолжается.