Главный тренер "Автомобилиста" назвал игру своей команды "детским садом"

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Алексей Кудашов жестко раскритиковал игру своей команды после очередного поражения в чемпионате КХЛ.

Накануне клуб из Екатеринбурга уступил "Шанхайским Драконам" со счетом 2:3. Это поражение стало для подопечных Кудашова пятым в семи матчах нынешнего сезона.

Сразу после завершения встречи тренер не стеснялся в выражениях, говоря об игре своей команды.

"Результат, естественно, негативный. Были моменты неплохие в игре. По большому счету, надо забивать, когда эти моменты есть – тогда бы никаких проблем не было. Но вот по-прежнему пропускаем голы такие, что детский сад, на самом деле, просто – первая смена в первом периоде, первая смена в третьем периоде. Поэтому пока мы от этого не избавимся, так и будем кувыркаться. Ну, болезнь понятна, причину мы видим, будем исправлять", - приводит слова Кудашова официальный сайт ХК "Автомобилист".

Позже тренер развил свою мысль про "детский сад".

"У тебя шайба на крюке, а ты отдаешь ее сопернику, либо куда-то бежишь – непонятно куда, непонятно зачем, или вообще первую смену играешь не собранно – это и есть детский сад", - заявил специалист.

Алексей Кудашов возглавил "Автомобилист" весной нынешнего года после отставки многолетнего тренера команды Николая Заварухина. Примечательно, что на предсезонном Кубке Мэра Москвы уральцы разгромили все тех же "Шанхайских Драконов" со счетом 6:0.