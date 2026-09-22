"Справедливая Россия" все-таки преодолела 5%-ный порог для прохождения в Госдуму

После обработки 99,89% протоколов партия "Справедливая Россия" все же смогла преодолеть минимальный порог для прохождения в Госдуму, набрав 5,32% голосов. Данные размещены на сайте ЦИК.



В течение же вчерашнего дня перспективы партии оставались неопределенными, так как ее результаты были ниже 5%-ного барьера.



На вчерашней пресс-конференции зампред партии Руслан Татаринов выразил предположение, что "отсутствие в последние недели нашего лидера Сергея Михайловича Миронова в некотором роде понизило наш процент, что мы сейчас воспринимаем с удивлением, но у нас есть уверенность, что наша партия должна присутствовать в Госдуме девятого созыва".



Первый зампред партии Александр Бабаков заверил, что состояние Сергея Миронова "более чем адекватное, он активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной кампании".



По результатам обработки 99,89% протоколов лидерство на выборах в Госдуму по партийному списку сохраняет "Единая Россия" – 58,19% голосов. КПРФ набирает 13,49%, ЛДПР – 8,90%, партия "Новые люди" – 7,81%.