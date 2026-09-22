Теперь клиенты ВТБ могут без комиссии проводить оплату частных школ и детских садов

ВТБ отменил комиссию за оплату частных образовательных услуг - школ, детских садов, а также других учебных заведений и кружков - при проведении платежей по полным реквизитам в ВТБ Онлайн. Ранее комиссия за такие операции составляла 1% от суммы платежа.

Теперь клиенты банка смогут оплачивать без комиссии обучение в частных школах и детских садах, дополнительных кружках и секциях, автошколах и других негосударственных образовательных организациях. Условие действует для всех клиентов ВТБ и не зависит от суммы платежа. Оплата без комиссии доступна в мобильном приложении и в веб-версии ВТБ Онлайн.

Совершить платеж без комиссии можно с текущего счета, дебетовой карты или накопительного счета. При оплате с кредитной карты банк взимает комиссию за использование заемных средств согласно действующим тарифам.

Бесплатные платежи в адрес образовательных учреждений доступны в разделе «Платежи» ВТБ Онлайн - для этого необходимо выбрать организацию по реквизитам или найти ее в каталоге банка.

Ранее ВТБ уже отменил комиссии за оплату услуг ЖКХ, штрафов и госплатежей. Банк последовательно расширяет перечень бесплатных услуг для клиентов, чтобы сделать повседневные финансовые операции максимально выгодными. Ежемесячно сотни тысяч клиентов ВТБ

оплачивают товары и услуги организаций.