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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге хотят убрать два автобусных маршрута

В Екатеринбурге скоро могут исчезнуть два автобусных маршрута - №№ 054 и 86. Как сообщает пресс-служба мэрии, на этом настояли сами местные жители. Первый из них компенсируют маршруты №№ 50, 54, 58, 76 и 93, второй – маршруты №№ 62 и 89.

Решение было принято в связи с необходимостью упорядочить движение общественного транспорта в центре города и во избежание дублирования. Кроме того, ассоциация пассажиров предложила городским властям варианты изменения еще 19 автобусных маршрутов:

  • № 46. Автобус будет двигаться по улицам Папанина – Фурманова – Шаумяна – Ясная – Академика Сахарова – 17-я Мехколонна. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 12, 45, 50, 51, 54, 55, 59, 62, 87;
  • № 50. Добавится остановка "УрФУ" на улице Мира;
  • № 52. Маршрут пройдет по улицам Пехотинцев – Заречный – микрорайон Елизавет. Отмененные участки будут компенсированы маршрутами №№ 1, 16, 51, 62;
  • № 53. Автобус поедет по маршруту микрорайон Авангард – улица 8 Марта – Ритейл-парк Солнечный;
  • № 55. Путь следования продлят до Северного Химмаша, а также отменят "петлю" по улице Академика Парина. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 51 и 59;
  • № 56. Конечной остановкой вместо "Сад Надежда" станет "ДМБ № 9". Автобус пройдет по улицам Техническая – Белякова – Леваневского. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 24, 43, 68, 73;
  • № 59. Конечной остановкой вместо "17-я Мехколонна" станет "Академика Ландау". Маршрут пройдет по улицам Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова – Рябинина. Отмененные участки будут компенсированы маршрутами №№ 42, 46, 50, 58;
  • № 62. Вместо остановки "Южная подстанция" конечной станет остановка "Рощинская". Автобус пройдет по улицам 8 Марта – Академика Шварца – Щербакова – Лыжников – Рощинская. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 52, 67, 72;
  • № 64. Движение в обе стороны будет организовано по улице Малышева, без заезда на проспект Ленина. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 48, 49, 56, 84;
  • № 70. Будет отменена "петля" по проспекту Академика Сахарова. Маршрут пройдет по улицам Краснолесья – Тенистая – Суходольская. Отмененные участки будут компенсированы маршрутами №№ 42, 55, 59;
  • № 73. Автобус станет ездить по маршруту Совхозная – Бакинских Комиссаров – сад Надежда;
  • № 76. Маршрут перенаправят до остановки "Ритейл-парк Солнечный" по улицам Декабристов – Московская – Амундсена. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 47, 54, 72, 74, 87;
  • № 77. Путь следования будет продлен до остановки "КОР";
  • № 80. Вместо остановки "Парк Победы" конечной станет остановка "Кирпичный завод". Маршрут перенаправят по улицам Коммунистическая – 40-летия Октября – Машиностроителей. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 60, 73;
  • № 81. Конечной остановкой вместо "Микрорайон Авангард" станет "УрФУ (улица Мира)". Автобус станет ходить по улицам Предельная – Умельцев – Титова – Родонитовая – переулок Базовый – Комсомольская – Мира. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 53, 86;
  • № 89. Маршрут проложат по улицам Окраинная – Военная – 8 Марта – Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Академическая – Мира – Вишневая. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 31, 35, 36, 50, 51, 54, 77, 81, 83;
  • № 98. Отменится заезд на Медгородок (улица Волгоградская) и Северный Химмаш (улица Славянская). Автобус станет ходить через Дагестанскую – Инженерную – Грибоедова – далее по маршруту до Щорса – Шаумяна – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту. Отмененные участки компенсируют №№ 43, 55, 78.

Подробнее с новыми маршрутами можно ознакомиться здесь.

Теги: Екатеринбург, автобус, маршрут


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