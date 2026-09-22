В Екатеринбурге суд прикрыл "Жизньмарт" из-за роллов с кишечной палочкой

Суд в Екатеринбурге приостановил деятельность местного магазина "Жизньмарт". Причиной стали роллы и салаты с кишечной палочкой.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о магазине "Жизньмарт" на улице Универсиады, стр. 7. Поводом для разбирательства стали результаты проверки центра гигиены и эпидемиологии в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах уральской столицы. Специалисты выявили неудовлетворительные результаты по показателям бактерий группы кишечной палочки в ролле "Снежный" с крабом, ролле "Нежный" с курицей, крабовом салате с рисом и салате "Цезарь XXL".

11 сентября специалисты Роспотребнадзора вышли в магазин с проверкой и обнаружили там многочисленные нарушения. Они влекут административную ответственность по статье 6.6 КоАП РФ.

Изучив все материалы, Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность магазина на улице Универсиады на 90 суток. Постановление будет передано в службу судебных приставов, которые опечатают объект.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге покупатели еды из "Жизньмарта" массово заболели кишечной инфекцией. После этого Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в магазинах данной сети.