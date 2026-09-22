Банки совместно с маркетплейсами расширяют доступ клиентов к банкоматам

ВТБ и WB Банк сделали очередной шаг в углублении стратегического партнёрства двух организаций. Информация об этом была представлена на ВЭФ 2026. С 22 сентября 2026 года ВТБ открыл свою сеть банкоматов для клиентов кредитной организации финтех-группы RWB для совершения операций.

Сеть банкоматов ВТБ охватывает около 20 тысяч устройств в 89 регионах России, включая более 2,5 тысячи терминалов в отделениях Почты России. Расширение этой сети в последние годы шло за счёт присоединения других игроков: банк Открытие присоединился к ВТБ в 2024 году, РНКБ - в 2025 году, а Почта Банк — в 2026 году. Теперь к этой инфраструктуре получают более широкий доступ и клиенты партнёрского банка маркетплейса.

«Клиентам WB Банка доступна крупная банкоматная сеть для регулярного обслуживания без комиссии», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Модель объединения банкоматных сетей для банков не нова — ранее её использовали классические игроки для экономии на инфраструктуре. Так, в 2023 году сети банкоматов объединили ВТБ, «Открытие» и РНКБ; тогда председатель правления РНКБ Михаил Якунин отмечал: «Благодаря объединению сетей банкоматов будет создана одна из самых больших сетей устройств самообслуживания в нашей стране».

Сейчас похожая логика распространяется на альянсы банков с маркетплейсами: вместо строительства собственной парка устройств кредитные организации при экосистемах получают доступ к готовой инфраструктуре крупного партнёра. Востребованность таких альянсов подогревается быстрым ростом самих банков при маркетплейсах.

Как прогнозировал на форуме ВЭФ-2026 зампред ВТБ, популярность платформенной экономики, ее востребованность и доля в ВВП будут расти и смогут достичь 10% в ВВП страны.



