На Южном Урале девочка получит 2 миллиона за некачественное лечение

В Карталах (город на юге Челябинской области) девочка получит серьёзную компенсацию за некачественное лечение.

30 декабря 2024 г. девятилетняя девочка из-за острой боли обратилась в городскую больницу. Хирург, осмотрев её, исключил аппендицит и отправил домой. Вечером того же дня ребёнка госпитализировали в хирургическое отделение.

Педиатр осматривать пациентку не стал. Её направили в больницу села Варна с диагнозом "острый аппендицит", однако позже вернули обратно из-за отсутствия там детского хирурга. В Карталах пациентку прооперировали, потом её состояние ухудшилось до необходимости повторного хирургического вмешательства.

Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, медики допустили дефекты маршрутизации, задержку госпитализации, несвоевременную операцию, а также грубые технические ошибки при первом вмешательстве. Это привело к прогрессированию перитонита. Акт выездной проверки Росздравнадзора подтвердил выявленные нарушения. Выяснилось, что оперировавший врач-хирург не имел подготовки, сертификата или аккредитации по специальности "детская хирургия".

Из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Прокурор обратился в Карталинский городской суд с иском к районной больнице, в котором потребовал компенсации морального вреда. Он удовлетворён, взыскано 2 млн руб. Челябинский областной суд оставил решение без изменений, сообщает прокуратура Южного Урала.