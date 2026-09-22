Мадьяр назвал Украину "деревней"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал Украину "деревней" и объяснил, почему Будапешт отказался вступать в "Карпатскую восьмерку", которую создал киевский режим.

На днях в Карпатах состоялось первое заседание новой неформальной группы стран (Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Австрия, Чехия). Зеленский включил туда и Венгрию, но без ее ведома. Это и не понравилось Мадьяру. Свое отношение он выразил в комментарии под постом главы украинского МИД Андрея Сибиги, где тот отметил, что Киев удивлен "конфронтационными" высказываниями Мадьяра. Мол, инициатива "карпатской интеграции" направлена на развитие региона, но Венгрия почему-то отказалась, хотя сотрудничество между энергетическими компаниями Украины и Венгрии закреплено двусторонним меморандумом.

В ответ на публикацию Сибиги Мадьяр подчеркнул, что неприемлемо считать суверенное государство членом международного объединения без его согласия и предварительных консультаций. И если в Киеве этого он понимают, это говорит о провинциальности местных "элит".

"Просто чтобы привести пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч", — описал он позицию Украины.

Также Венгрия по-прежнему блокирует открытие новых переговорных кластеров по евроинтеграции Украины, пока та выполнит свои обещания по правам венгров Закарпатья.