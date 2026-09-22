Вышел клип на песню "Над домами" на стихи уральского поэта Бориса Рыжего

Группа "Перемотка" представила свой видеоклип на песню "Над домами", написанную на стихи уральского поэта Бориса Рыжего.

Работа стала частью одноименного масштабного проекта уральского строительного холдинга "Атом", кинокомпании Red Pepper Film и музыкального лейбла UP!UP!UP!, который показывает Свердловск-Екатеринбург глазами Бориса Рыжего. "Над домами" – это трибьют-альбом и серия видеоклипов, созданная музыкантами новой волны. Релиз альбома и первых клипов – Антохи МС и Славы КПСС – состоялся 8 сентября в день рождения поэта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга "Атом", в клипе группы "Перемотка" представлена история любви, существующая вне линейного времени. В 2055 году пожилой мужчина с помощью устройства для просмотра воспоминаний возвращается к прожитой жизни: к юности, зрелости и человеку, которого он любил.

"Прошлое и настоящее постепенно сливаются, и одна история возникает перед нами в разных возрастах и формах. Это клип о памяти, времени и связи между людьми, которая может изменить форму, но не исчезнуть", - отмечают авторы проекта.

О проекте

В записи трибьют-альбома "Над домами" приняли участие яркие представители музыкальной сцены: Антоха МС, Слава КПСС, группы "Сова", "внимание брусника!", "Перемотка" и певица FLORA. Видеоклипы к их трекам создала команда Red Pepper Film и шесть молодых режиссеров: Кирилл Лукин, Максим Якимов, Юлия Узких, Солтан Сунгатуллин, Соня Черных и Илья Сорокин.

Релиз каждого клипа выходит раз в две недели.