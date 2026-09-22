На Ямале будут штрафовать за съемку промышленных объектов, мостов и БПЛА

Заксобрание ЯНАО рассмотрит поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Документ, внесённый на рассмотрение губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, вводит штрафы за фото- и видеосъёмку беспилотников, средств противодействия им, мест ударов и важных объектов инфраструктуры. Проект опубликован на сайте окружного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предлагает дополнить статью 2.15 закона новой частью. Она запретит на территории округа снимать на фото и видео пролёт дронов, места и последствия ударов, а также силы и системы противодействия угрозам, включая средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, и сам процесс отражения атак.

Под запрет попадёт и съёмка мест несения службы или временной дислокации Вооружённых сил и правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, систем связи, объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ и других критически важных объектов, в том числе мостов.

Кроме того, нельзя будет публиковать в СМИ и интернете любые материалы о применении БПЛА, их последствиях и отражении атак на территории ЯНАО. Это касается и сведений, позволяющих определить тип беспилотника, его местонахождение или траекторию полёта, а также раскрывающих расположение перечисленных сил, средств и объектов.

Штрафы за нарушение для граждан составят от 3,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 350 тысяч рублей. Исключение сделано для самих органов власти и информации, которую они размещают в интернете и СМИ, а также для данных, распространение которых не может быть ограничено по федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Помимо этого, проект ужесточает наказание за неисполнение решений губернатора и оперштаба. Вводится равная ответственность за неисполнение решений регионального штаба по противодействию атакам БПЛА, созданного по президентскому указу. Штрафы для должностных лиц и юрлиц вырастут: за первое нарушение — 50–100 тысяч и 100–200 тысяч рублей соответственно, за повторное — 100–200 и 200–400 тысяч рублей.