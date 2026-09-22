В тарифы на электричество могут включить расходы на безопасность

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) захотела уточнить перечень неподконтрольных расходов электросетевых компаний.

Проект приказа службы опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается включить в необходимую валовую выручку (НВВ, то есть деньги, необходимые регулируемой компании для покрытия всех расходов) фактические траты в 2022-25 гг. сетевых организаций на обеспечение безопасности объектов и персонала. Сюда же предлагается включить траты на восстановление объектов, которые могут быть распределены на три долгосрочных периода регулирования. Пока что, согласно данным портала, идёт обсуждение новации.

"Интерфакс" уточняет, что введение надбавки на безопасность стало темой прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии. В презентации члена правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимира Рашевского прозвучала идея включения в цену конкурентного отбора мощности надбавки на защиту от БПЛА.