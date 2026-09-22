На Дыхтау вторые сутки ищут двух альпинистов - в поисках помогает вертолет

Спасатели продолжают искать двух альпинистов, которые пропали на горе Дыхтау. Поиски возобновили утром 22 сентября. К операции подключили вертолет Ми‑8 МЧС России - он помогает осматривать труднодоступные участки.

Связь с гидами пропала 20 сентября: сигнал пришел из лагеря "Безенги". В первый день группу не нашли. Сегодня наземные команды и экипаж вертолета снова проверяют местность, но пока результатов нет.

По данным ТАСС, пропавшие - профессиональные горные гиды: один приехал из Тольятти, другой - из Нижнего Новгорода.

Дыхтау - вторая по высоте вершина России после Эльбруса, ее высота - 5204,7 метра. На склонах часто бывают лавины и камнепады, а все маршруты считаются сложными и подходят только опытным альпинистам. На горе проложено около десяти трасс разной степени трудности.

Вечером 6 сентября в Безенгийском ущелье Кабардино‑Балкарии на группу из 33 альпинистов сошла лавина с горы Мижирги: по данным МЧС, погибли 15 человек, двоих до сих пор не нашли.