В Самарской области в результате атаки БПЛА один человек погиб, четверо пострадали

Ночью Самарская область снова попала под атаку беспилотников со стороны ВСУ. Военные и мобильные огневые группы отражали налет и сбили десятки дронов. Противник пытался ударить по промышленным предприятиям, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Из‑за атаки пострадали гражданские объекты: есть повреждения частных домов и автомобилей. Оперативный штаб сейчас собирает данные о последствиях и фиксирует ущерб. Власти просят жителей доверять только официальным источникам информации.

В результате удара погиб один человек - родным и близким погибшего выразили соболезнования. Ещё четыре человека получили травмы разной степени тяжести, им оказывают всю необходимую помощь в больницах области.

Экстренные службы продолжают устранять последствия атаки. Оперативный штаб координирует работу и дальше собирает информацию о случившемся.

Сообщалось, что за ночь российские силы ПВО сбили 297 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и над Крымом.