"Казанский трубный завод" признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал ООО "Казанский трубный завод" несостоятельным и запустил конкурсное производство - оно продлится до 15 марта 2027 года. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Суд назначил конкурсным управляющим Анастасию Зайцеву. Основной долг завода - 128,8 млн рублей перед Газпромбанком: эту сумму включили в реестр требований кредиторов. Кроме того, суд обязал предприятие выплатить банку еще 100 тысяч рублей - это расходы на госпошлину.

Ранее о банкротстве завода просила компания "Казтехпласт": ее требования составляли около 2,9 млн рублей. Но 7 августа суд отказался вводить процедуру наблюдения и оставил заявление без рассмотрения.

Сейчас Газпромбанк добивается признания банкротами владельца завода Марата Едиханова и его брата Рената Едиханова. Банк требует с каждого из них по 136,5 млн рублей.