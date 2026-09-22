Свердловский облсуд ужесточил наказание автору русофобских граффити с угрозами

Даниил Нурыев, осужденный в июне за русофобские граффити с угрозами, отправится в колонию. Решение об ужесточении приговора вынес Свердловский областной суд.

Напомним, что граффити на азербайджанском языке с призывами "убивать русских" появились после приговора членам азербайджанской диаспоры на Урале и ее главе Шахину Шыхлински, которых признали виновными в покушениях и убийствах в период с 2001 по 2011 годы.

В суде было доказано, что Нурыев действовал по наводке куратора в социальных сетях. Заказчиком якобы выступал представитель одной из неонацистских группировок, за исполнение задания осужденному полагалось денежное вознаграждение. Целью якобы являлось разжигание ненависти к азербайджанцам среди населения. Позднее эксперты установили, что надписи были сделаны с ошибками.

Тогда Нурыева приговорили к трем годам принудительных работ и штрафу в размере 5 тыс. рублей, однако, как сообщает пресс-служба суда, гособвинение подало представление на приговор. Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд ужесточил наказание, отправив Нурыева в колонию общего режима на 2 года и 10 месяцев.