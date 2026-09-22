ВСУ ударили по посту радиационного контроля Запорожской АЭС

ВСУ ударили по посту радиационного контроля Запорожской АЭС. В результате атаки украинского беспилотника повреждён пост радиационного контроля станции, расположенный в 13 км от станции, в районе Ивановки.

Пост являлся одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе Запорожской АЭС. Подобные объекты обеспечивают регулярное получение данных о радиационном фоне и позволяют специалистам оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. В настоящее время имеющихся средств и мощностей радиационного контроля достаточно для продолжения мониторинга.

Вывод из строя одного из постов не означает прекращения контроля за радиационной обстановкой и сам по себе не свидетельствует о наличии радиационной угрозы. Непосредственной угрозы радиационной безопасности в связи с выводом из строя данного поста на данный момент нет, сообщает пресс-служба ЗАЭС.