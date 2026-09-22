В Кривом Роге военкомы на глазах жены избили битами отца грудного ребенка

Криворожские паблики распространили видео жестокого нападения на семейную пару с 11-месячным ребенком. Инициаторами стали двое сотрудников ТЦК и трое неизвестных в спортивной одежде, вооруженных битами, которые помогали военкомам и, вероятно, являются их помощниками при отлове людей.

Все началось с провокации: из машины мобилизационной группы мужчине предложили "сказать спасибо" за то, что его не заберут, так как он с ребенком. Но тот ответил, что это они должны сказать "спасибо", что привело в ярость озверевших ТЦКшников. Те выскочили из машины, выбили телефон из рук женщины и стали избивать мужчину битами. Избиение прекратилось только благодаря вмешательству случайных свидетелей, после чего группа бандитов Зеленского ретировалась. Мужчину били по почкам, его состояние неизвестно.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". А депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".