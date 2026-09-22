В Екатеринбурге опрокинулась "скорая" с беременной пациенткой

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП с участием автомобиля "скорой помощи" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава региона, авария произошла 22 сентября на улице Малышева в уральской столице. По данным главного врача станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Евгения Рузанова, в ДТП попал автомобиль "скорой" из Кургана, который транспортировал беременную женщину на сроке 33-34 недель в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества.

"В автомобиле также находились водитель и медицинская сестра. По предварительной информации, произошло столкновение с кроссовером, после чего автомобиль "скорой помощи" опрокинулся", - сообщил Рузанов.

По его данным, тяжелых пострадавших нет, а у будущей матери диагностированы ушибы и есть подозрение на сотрясение головного мозга.

"Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра "скорой помощи" направились на освидетельствование. На место происшествия выдвинулись пять наших бригад, в том числе две реанимационные", - уточнил Евгений Рузанов.

Как добавили в свердловском минздраве, ситуация находится под контролем заместителя губернатора – министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой. По ее поручению беременная пациентка направлена для осмотра в Свердловскую областную клиническую больницу №1.

В Госавтоинспекции ДТП с участием автомобиля "скорой" пока не комментируют.