"Ъ": В зоне СВО погиб бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев

В зоне СВО погиб экс-глава Белгорода и бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев.

Информацию о гибели политика подтвердил "Ъ-Черноземье" источник из окружения экс-чиновника. Обстоятельства смерти не приведены.

В начале июля 2023 г. об увольнении своего заместителя сообщил тогда ещё губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Позднее экс-чиновнику вменили взятку в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022-23 гг. Полежаев получил от директора одной из строительных компаний два иностранных автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 17 млн руб. За это Полежаев должен был оказать содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с организацией контрактов в сфере ЖКХ. В начале августа 2024 г. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии. В октябре 2024 г. стало известно об уходе политика на СВО.