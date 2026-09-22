Шесть трамваев в Екатеринбурге на несколько дней сменят маршрут

В Екатеринбурге на два дня закроют трамвайное движение по улице Волгоградской - от конечной "Волгоградская" до Западного трамвайного депо в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В эти дни трамваи не будут ходить в Академический.

В связи с этим, с 00.00 3 октября до 05.00 5 октября шесть трамваев изменят свои маршруты:

№ 1: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Белореченская – Волгоградская;

№ 3: ЦПКиО – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Радищева – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО;

№ 16: Волгоградская – Белореченская – Московская – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;

№ 18: Западное трамвайное депо – Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Блюхера – Шарташ;

№ 19: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Кирова – Красноуральская – Татищева – Викулова – Западное трамвайное депо;

№ 21: ЦПКиО – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО.

В это время на участке будет проходить ремонт трамвайных путей. "Гортранс" специально выбрал для работ выходные дни, чтобы минимизировать неудобства горожан.

Помимо этого, на перекрестке улиц Волгоградской и Белореченской будет ограничено движение автотранспорта, с 00.00 3 октября до 05.00 6 октября. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по Белореченской – Волгоградской – Ясной – Академика Бардина – Серафимы Дерябиной, либо по Белореченской – Шаумяна – Серафимы Дерябиной. На участке временно установят дорожные указатели.

Горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.