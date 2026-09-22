В России полковник Росгвардии получил срок за махинации с госконтрактами

Получил срок бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин. Он наказан за получение взятки в особо крупном размере.

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Приговор – восемь лет колонии строгого режима. Также он оштрафован на 6,7 млн руб., лишён права занимать определенные должности на четыре года и воинского звания "Полковник". Также конфискованы 6 млн руб., полученные им в качестве взятки.

В 2023 г. госзаказчик заключил с АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь"" многомиллионные контракты на поставку предметов личной гигиены. Контроль за их исполнением возложили на Бусыгина.

В 2023-24 гг. Бусыгин получил от представителей коммерческой организации взятку в 6 млн руб. за общее покровительство при исполнении госконтрактов. Предусмотренные контрактами обязательства выполнены не были, государству причинён многомиллионный материальный ущерб, сообщает СКР.