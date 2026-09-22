Прокуратура нашла нарушения в работе производителя российской вакцины, из-за которой погибли собаки

Прокуратура Москвы после поступления жалоб начала проверку организации по производству вакцин и сывороток для животных. Она коснётся в том числе производственных площадей.

Уже найдены нарушения производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Руководителю коммерческой организации – производителя внесено представление, инициировано привлечение виновных к административной ответственности. Материалы прокурорской проверки направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщает прокуратура Москвы. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идёт о вакцине "Мультикан-8".

11 сентября Россельхознадзор выпустил приказ № 1163, которым обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения "Мультикан-8" серии 20 со сроком годности до января 2028 г. Производитель вакцины - российская компания ООО "Ветбиохим". Позже специалисты Россельхознадзора нашли в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для них вирус болезни Ауески.

Болезнь Ауески – острое вирусное заболевание. Инкубационный период длится несколько дней. В начале болезни животное пугливо и беспокойно, не хочет есть, у него учащается и затрудняется дыхание. Потом начинается зуд. Больные собаки и кошки грызут и царапают свое тело, могут стать агрессивнее к другим животным, при этом не проявляя агрессии к человеку. В тяжёлых случаях наблюдается шаткая походка, судороги, параличи. Гибель больного животного, как правило, происходит через несколько суток.