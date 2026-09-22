"Убирайте эту порнографию": Депутат гордумы призвал вернуть парковку в центре Екатеринбурга

Депутат гордумы Александр Колесников призвал вернуть на площадь 1905 года платную парковку. По его словам, центр Екатеринбурга - это деловой центр, и потому не должен служить местом развлечения "для мажоров". Тем более, что потенциальный доход с парковки ежемесячно составляет порядка 1 млн рублей, который идет в бюджет города, а площадка для падела только портит статус делового центра уральской столицы.

"Что вы там сейчас устроили? Чтобы мажоры там играли – в падел или как он называется. Бизнесменам приехать в город, припарковаться нет возможности! Это деловой центр, а не центр развлечения мажоров! Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку", – передает слова Колесникова с заседания думы "Ъ".

По словам депутата, вместо получения дохода с парковки, площадь 1905 года используется под каток и фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", что также нужно пресечь.

Напомним, что старт работе проекта "Лето на площади" был дан в прошлом году. Тогда же глава города Алексей Орлов заявил, что прежний вид площади 1905 года "безусловно, не украшал наш город, не придавал ему столичного статуса". Он добавил, что за преображение центра выступали и местные жители. Более того, все конструкции легко монтируются, поэтому площадь оперативно можно приспособить для музыкальных и спортивных мероприятий, фестивалей, выставок и ярмарок.