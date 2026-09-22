22 Сентября 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Несовершеннолетним россиянам разрешат открывать счета в цифровых рублях

Вскоре россияне в возрасте 14-18 лет смогут открывать счета в цифровых рублях. Это случится уже в 2027 г.

"Сейчас счёт цифрового рубля могут открыть граждане от 18 лет. А для того, чтобы такой счет могли открывать граждане от 14 до 18 лет, мы работаем над этим и надеемся, что к концу следующего года мы дадим такую возможность и вам", - приводит ТАСС слова замглавы ЦБ Зульфии Кахрумановой, сказанные ученикам 7-11 классов во время онлайн-уроков по финансовой грамотности.

Ранее стало известно, что больше половины россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях после начала его широкого использования с 1 сентября. Такие результаты показал августовский опрос ВТБ среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек. Из них 27% готовы сразу открыть счёт в цифре, ещё 34% – когда встретят такой способ оплаты в магазинах.

По мнению участников исследования, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг, а также платежей государству — налогов, пошлин, штрафов. Ещё 41% ожидают его использования для государственных выплат, 39% — для переводов между людьми. Каждый пятый рассматривает переводы в цифре за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов.

Теги: Цифровой рубль, школьники, подростки


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