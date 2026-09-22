На Урале через суд расселят аварийные дома: власти обещали сделать это лишь к 2037 году

На Среднем Урале прокуратура через суд добилась расселения десятков аварийных домов. Изначально это должны были сделать только через 10 лет.

Читайте также: Жители Нижнего Тагила пожаловались Бастрыкину на бездействие УК

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что 24 многоквартирных дома в Камышлове признаны аварийными и подлежащими сносу. При этом местные власти утвердили сроки расселения этих домов до 2030-2037 годов.

Обследование конструкций домов и их инженерной инфраструктуры показало, что дальнейшая эксплуатация опасна для жильцов и других людей. Это подтверждено актами технического обследования домов, подготовленных специализированными организациями.

Прокуратура подала иск в суд, обязывающий администрацию Камышловского городского округа сократить сроки расселения. Суд эти требования поддержал и возложил на муниципалитет определить разумные сроки расселения людей. В прокуратуре обещают держать ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что в интернете было размещено видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину от жильцов многоквартирного дома на улице Красных Орлов в Камышлове. Люди жаловались на невыносимые условия проживания в здании 1898 года постройки. После этого СК возбудил уголовное дело.