На Ямале действует 40 природных пожаров

22 сентября на Ямале действует 40 природных пожаров в Пуровском, Надымском, Красноселькупском районах, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Общая площадь пройденная огнем составляет 7392 гектара, в том числе локализовано 11 пожаров на площади 5015 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 406 человек. За прошедшие сутки ликвидировано шесть пожаров на площади 82 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 994 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 807218,4 гектара.