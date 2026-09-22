Юрий Бурлачко провел совещание по итогам летнего сезона на курортах Кубани

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел совещание депутатов. Темой обсуждения были итоги летнего курортного сезона этого года. В работе приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев.

Руководитель ЗСК, открывая обсуждение, отметил, что пляжи и традиционный пляжный отдых на побережье Черного и Азовского морей остаются визитной карточкой курортов региона.

«Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается отрасль, сезон удался – свыше 13 млн отдыхающих. Это говорит о том, что кубанские курорты по-прежнему востребованы у россиян», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Василий Воробьев сообщил, что общее количество туристов, посетивших край с начала года, составило 13,6 млн человек,в летние месяцы – 8,3 млн туристов. Самыми популярными стали туристические объектя Сочи, Геленджика, Анапы и Туапсинского района.

В этом сезоне в крае функционирует 11 тысяч средств размещения. Объем услуг, оказанных крупными и средними организациями санаторно-курортного и туристского комплекса края за 7 месяцев года, составил 64,6 млрд рублей. Некоторое ослабление показателя было вызвано снижением транспортной доступности региональных курортов вследствие атак БПЛА, введение режима ЧС регионального характера в Туапсинском муниципальном округе, а также сохраняющиеся риски нарушения логистики и дефицита топлива. При этом в целом объем налоговых поступлений от отрасли в бюджет края за 7 месяцев текущего года составил более 8 млрд рублей – рост 2% к уровню 2025 года.

В ходе совещания была представлена информация и о классификации средств размещения, проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов, организации пляжного отдыха, развитии альтернативного туризма. Так, в числе популярных и активно развивающихся его видов на Кубани были названы сельский, гастро-, эно-, эко- и этнографический, а также оздоровительный, событийный, промышленный, научно-популярный и патриотический туризм.

Что касается привлечения инвестиций в отрасль, то, согласно приведенным данным, сегодня в министерстве курортов края на сопровождении находится 74 соглашения с объемом инвестиций порядка 800 млрд рублей.

Первый зампредседателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин отметил эффективную работу с новой командой министерства и напомнил, что Законодательным Собранием на постоянной основе совершенствуется правовая база, способствующая развитию и укреплению санаторно-курортной и туристкой сферы. Во взаимодействии с уполномоченными органами продолжаем выработку мер поддержки отрасли, уточнил депутат.

Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко отметил, что депутатский корпус и далее будет оказывать ведомству помощь и содействие по всем обозначенным направлениям, с тем, чтобы Краснодарский край и в будущем оставался регионом с современным, конкурентоспособным и привлекательным туристским комплексом.