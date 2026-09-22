Юрий Бурлачко провел совещание по итогам летнего сезона на курортах Кубани

22 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Туризм Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко провел совещание по итогам летнего сезона на курортах Кубани

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел совещание депутатов. Темой обсуждения были итоги летнего курортного сезона этого года. В работе приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев.

Руководитель ЗСК, открывая обсуждение,  отметил, что пляжи и традиционный пляжный отдых на побережье Черного и Азовского морей остаются визитной карточкой курортов региона.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается отрасль, сезон удался – свыше 13 млн отдыхающих. Это говорит о том, что кубанские курорты по-прежнему востребованы у россиян», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Василий Воробьев сообщил, что общее количество туристов, посетивших край с начала года, составило 13,6 млн человек,в летние месяцы – 8,3 млн туристов. Самыми популярными стали туристические объектя Сочи, Геленджика, Анапы и Туапсинского района.

В этом сезоне в крае функционирует 11 тысяч средств размещения. Объем услуг, оказанных крупными и средними организациями санаторно-курортного и туристского комплекса края за 7 месяцев года, составил 64,6 млрд рублей. Некоторое ослабление показателя было вызвано снижением транспортной доступности региональных курортов вследствие атак БПЛА, введение режима ЧС регионального характера в Туапсинском муниципальном округе, а также сохраняющиеся риски нарушения логистики и дефицита топлива. При этом в целом объем налоговых поступлений от отрасли в бюджет края за 7 месяцев текущего года составил более 8 млрд рублей – рост 2% к уровню 2025 года.

В ходе совещания была представлена информация и о классификации средств размещения, проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов, организации пляжного отдыха, развитии альтернативного туризма. Так, в числе популярных и активно развивающихся его видов на Кубани были названы сельский, гастро-, эно-, эко- и этнографический, а также оздоровительный, событийный, промышленный, научно-популярный и патриотический туризм.

Что касается привлечения инвестиций в отрасль, то, согласно приведенным данным, сегодня в министерстве курортов края на сопровождении находится 74 соглашения с объемом инвестиций порядка 800 млрд рублей.

Первый зампредседателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин отметил эффективную работу с новой командой министерства и напомнил, что Законодательным Собранием на постоянной основе совершенствуется правовая база, способствующая развитию и укреплению санаторно-курортной и туристкой сферы. Во взаимодействии с уполномоченными органами продолжаем выработку мер поддержки отрасли, уточнил депутат.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко отметил, что депутатский корпус и далее будет оказывать ведомству помощь и содействие по всем обозначенным направлениям, с тем, чтобы Краснодарский край и в будущем оставался регионом с современным, конкурентоспособным и привлекательным туристским комплексом.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, туризм


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети