СМИ: "Яндекс" и VK могут создать совместный проект

Крупнейшие российские ИT-корпорации — "Яндекс" и VK — рассматривают возможность создания совместного предприятия (СП) на базе своих корпоративных подразделений: Yandex B2B Tech и VK Tech. Информацию об этом подтвердили несколько источников, пишет РБК.

По словам инсайдеров, обсуждение партнерства ведется уже более двух месяцев. Хотя окончательный список активов, которые войдут в СП, еще не утвержден, рассматривается вариант паритетного владения (50/50). Предполагается, что в новую структуру могут войти VK Tech, а также ключевые облачные и ИИ-решения "Яндекса". В качестве возможной юридической площадки для СП упоминается ООО "БТБ Тех".

Официальные представители компаний отказались от комментариев. Ранее в СМИ уже появлялись сведения о возможном стратегическом альянсе компаний в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Эксперты связывают возможную сделку с назревшей необходимостью консолидации ИT-рынка. Объединение позволит устранить избыточную ценовую конкуренцию и сформировать мощного технологического лидера, который займет около 30% рынка. "Яндекс" может привнести экспертизу в ИИ и облака, а VK — глубокие компетенции в работе с госсектором и корпоративным сегментом. Объединение двух гигантов позволит им не только расширить охват аудитории, но и укрепить позиции в сегменте корпоративного ПО, где обе компании являются лидерами.