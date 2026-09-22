Власти ЯНАО предупредили об опасности групп, позиционирующих себя как радары БПЛА

Власти ЯНАО предупреждают жителей об опасности каналов, позиционирующих себя как радары БПЛА на Ямале. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, они не имеют никакого отношения к региональным ресурсам, более того — зачастую созданы противником для достижения своих целей.

Власти напоминают, что нельзя переводить деньги по реквизитам, указанным в постах таких каналов. Так вы можете стать пособником террористов и лишиться свободы.

Запрещено присылать фото и видео беспилотников администраторам таких каналов — это помогает противнику идентифицировать потерянный с радаров дрон и запустить его в следующий раз прицельно.

Власти напоминают, что на Ямале введён запрет на фото- и видеосъёмку, а также распространение в соцсетях и мессенджерах любых материалов, связанных с применением БПЛА и их последствиями.

Проверенная информация о беспилотной опасности выходит только в ЯМАЛ.Официально и боте Ямалспас.