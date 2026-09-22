В Махачкале рванул газ, есть пострадавший

В посёлке Новый Хушет (входит в состав Махачкалы) в частном доме рванул газ. Есть пострадавший.

Всё случилось вечером 21 сентября в частном жилом доме на улице Кирова. Есть разрушения. 46-летний мужчина получил ожоги рук.

Он доставлен в ожоговый центр республиканской клинической больницы Махачкалы. По предварительным данным, одна из версий причин случившегося – использование несертифицированной отопительной печи (буржуйки), сообщает республиканское управление МЧС России.