В Тюменской области явка на выборах превысила 60%. Подведены итоги выборов

Избиратели Тюменской области за три дня голосования с 18 по 20 сентября показали высокую явку — более 60%. Об этом на брифинге заявил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Халин, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По предварительным данным, обработано 85,42% протоколов выборов депутатов Государственной Думы. В 183-м (Тюменском) одномандатном округе лидирует "Единая Россия" с 63,97% голосов. У КПРФ — 10,9%, у ЛДПР — 10,44%, у "Новых людей" — 5,46%, у "Справедливой России" — 4,58%. Среди кандидатов по округу (обработано 91,19% протоколов) лидирует Николай Брыкин ("Единая Россия") с 57,68%, на втором месте Тамара Казанцева (КПРФ) с 14,01%, на третьем — Иван Вершинин (ЛДПР) с 10,8%.

В 184-м (Заводоуковском) одномандатном округе "Единая Россия" также впереди — 64,21%. У ЛДПР — 10,74%, у КПРФ — 10,65%, у "Новых людей" — 5,54%, у "Справедливой России" — 4,92%. Среди кандидатов (обработано около 76% протоколов) лидирует Иван Квитка ("Единая Россия") с 62,02%, у Ивана Левченко (КПРФ) — 10,83%, у Руслана Сабирова (ЛДПР) — 8,58%.

Все 24 мандата по одномандатным округам получает "Единая Россия".

По распределению мандатов в Тюменскую областную думу предварительно: 17 мандатов — у "Единой России", по три — у КПРФ и ЛДПР, один — у "Новых людей".

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию. "Люди голосовали с хорошим настроением. Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, участие в выборах — это вклад в общую Победу, укрепление национальной безопасности страны и его суверенитета. Еще одним серьезным и важным выводом является то, что не было допущено никаких чрезвычайных происшествий, нарушений общественного порядка, безопасности. Сотрудники органов внутренних дел помогали нашим коллегам", — отметил он.