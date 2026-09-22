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Фото: Накануне.RU

Силовики задержали "курьера", забравшего полмиллиона рублей у подростка из Первоуральска

Силовики задержали так называемого "курьера" мошенников, забравшего полмиллиона рублей у подростка из Первоуральска. Оказалось, что задержанный "наследил" и в другом регионе.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД Первоуральска, еще в июле на сотовый телефон подростка позвонил неизвестный и заявил, что мальчик якобы попался на "дропперстве", от его имени могут быть взяты кредиты и открыты счета. После этого мошенник предложил продолжить общение в онлайн‑сервисах.

В дальнейшем с аккаунта, зарегистрированного как "Михаил Рубан", пришло сообщение, что в отношении подростка будто бы решается вопрос о возбуждении уголовного дела и у него дома будет проведен обыск. "Рубан" пояснил, что нужно передать все хранящиеся в доме деньги "сотруднику налоговой службы", который "подготовит документы для Следственного комитета". При передаче денег парню следовало назвать кодовое слово "футбол".

Следуя указаниям злоумышленника, подросток взял из барсетки отца 500 тысяч рублей и проследовал по указанному адресу. Там к нему подошел неизвестный молодой человек, которому мальчик назвал кодовое слово и отдал деньги. После этого "Рубан" сообщил, что все прошло успешно, а средства будут возвращены до утра 17 августа. Когда в итоге никто не вышел на связь, парень рассказал обо всем отцу, а тот обратился в полицию.

Коллаж, телефонный мошенник(2023)|Фото: Накануне.RU

Силовики вышли на след "курьера" им оказался 20‑летний ранее не судимый житель Златоуста Челябинской области. При этом он был арестован в городе Чапаевск Самарской области за аналогичное преступление. В ходе допроса "курьер" рассказал, что ранее перешел по некой ссылке, где высветилась информация о взломе его личного кабинета на портале Госуслуг. После этого с ним связался "следователь из Москвы" и сообщил о "возбуждении уголовного дела".

Аферист предложил выбор: шесть месяцев исправительных работ либо семь дней работы "курьером по доставке документов". Молодой человек выбрал второе. По указанию преступников он прибыл в Первоуральск, где забрал у подростка 500 тысяч рублей. Затем приехал в Самару, где через обменник перевел эти средства в криптовалюту. А после совершения аналогичного преступления в Чапаевске был задержан сотрудниками полиции.

На время расследования "курьеру" назначен домашний арест по месту арендуемой квартиры. Сейчас он проверяется на причастность к другим эпизодам.

Напомним, в начале сентября силовики задержали "курьера" мошенников, забравшего миллионы рублей у свердловчан и челябинцев.

Теги: мошенники, курьер, подросток, деньги, полиция, Первоуральск


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