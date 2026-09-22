В Екатеринбурге школьница вдыхала дома газ и погибла

В Екатеринбурге школьница погибла в результате вдыхания паров газа. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 21 сентября на пульт оперативных служб уральской столицы поступил сигнал о гибели девочки 2013 года рождения. Как предварительно установлено, вечером девочка, находясь дома, вдыхала пары газа и потеряла сознание. Прибывшие врачи "скорой помощи" констатировали ее смерть.

Как уже выяснили в прокуратуре, погибшая школьница воспитывалась в неполной семье. На учете в органах системы профилактики она не состояла. Проводится доследственная проверка.

Напомним, похожий случай произошел в День знаний в Карпинске: 9-классник надышался газа и погиб. Следственный комитет возбудил дело.